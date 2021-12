Uber já opera e prefeitura avisa que vai recolher carros

A prefeitura de Salvador continua sua declarada guerra contra o aplicativo Uber. Nesta quinta-feira, 7, o prefeito ACM Neto informou que os veículos que forem flagrados fazendo o serviço de transporte privado pelo app serão apreendidos. A afirmação foi feita após a divulgação de que o serviço começa a funcionar nesta quinta na capital baiana.

"Já me manifestei e quero repetir sou contra o serviço do Uber porque ele passa ao largo de qualquer regulamentação", disse o prefeito, durante a inauguração do Centro Unificado de Inclusão, Desenvolvimento, Assistência e Referência Social (Cuidar).

Engrossando o coro do prefeito, o secretário de mobilidade, Fábio Motta, em entrevista ao A TARDE informou que prefeitura não vai regulamentar o serviço. "A prefeitura não está com disposição de regulamentar o Uber", disse.

Ainda durante o evento, o prefeito afirmou que "o que haverá é fiscalização e sempre que possível apreensão de quem esteja fazendo esse serviço, que está a margem da lei, portanto é considerado ilegal pela prefeitura de Salvador", garantiu.

A Uber já declarou que está à disposição das administrações públicas municipais para mostrar as formas que o serviço pode melhorar a mobilidade. Afirma também que sua atividade está respaldada legalmente pela Política Nacional de Mobilidade Urbana.



Segundo Fábio Mota, a Lei Nacional de Mobilidade Urbana não prevê a utilização deste tipo de serviço. "São descritos na legislação apenas dois tipos de transporte privado de passageiros, que são os táxis convencionais e os executivos. Além do mais, Salvador, com uma frota de 6.950 táxis comuns e 200 executivos, já possui a quantidade de veículos adequada à população", explicou, por meio de nota publicada nesta tarde.

"Por enquanto, acreditamos que a frota atual atende perfeitamente as necessidades da cidade. De qualquer forma, em t30 dias iniciaremos o recadastramento dos táxis. Se for constatada, durante a operação, a necessidade de se ampliar a frota, o caso será analisado", informou o secretário.

De acordo com a Secretaria, 109 veículos que atuavam de forma clandestina nas ruas da capital foram apreendidos por fiscais da secretaria de janeiro a abril de 2016. As operações contam com o apoio de vários órgãos, incluindo a Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal.

Presente em mais de 400 cidades de 70 países, o Uber começou a credenciar motoristas em Salvador em março. No Brasil, a empresa já atua com mais de 10 mil condutores em Brasília, Belo Horizonte, Campinas, Curitiba, Goiânia, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo .

adblock ativo