Uber distribui raspadinha de Natal com descontos em Salvador

A empresa Uber vai realizar uma promoção especial de Natal no mês de dezembro. Os passageiros vão receber raspadinhas e concorrer a descontos de R$ 6, R$ 10 ou R$ 15. Também tem raspadinhas que premiam com um pacote de 31 viagens com descontos que vão até R$ 15.

A promoção vão acontecer nas três primeiras terças-feiras do mês, começando esta semana.

Ao todo, serão 7 mil raspadinhas premiadas distribuídas em Salvador e Recife (únicas cidades do Nordeste que participam da promoção).

Para participar, basta pegar um Uber a partir das 8h desta terça, 5, e nas próximas duas terças, 12 e 19 de dezembro, e torcer para encontrar um bilhete no carro.

