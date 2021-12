Uber cria categoria exclusiva para usuários mais frequentes de Salvador

A partir desta sexta-feira, 1º, os usuários do aplicativo Uber na capital baiana que realizarem 20 ou mais viagens em um mês poderão usar o serviço uberX VIP, uma categoria exclusiva que coloca à disposição dos clientes os motoristas parceiros mais bem avaliados da plataforma.

Salvador é primeira cidade do Nordeste a receber a categoria. Até agora, a categoria só existia nas cidades de São Paulo, Porto Alegre e Curitiba. Além da capital, o serviço também começa a funcionar, nesta sexta, em Brasília e Goiânia.

Para ser um usuário uberX VIP, é preciso ter feito 20 ou mais viagens durante o mês anterior, utilizando qualquer serviço Uber, como uberX e UberSELECT.

A empresa manterá os usuários atualizados sobre o quanto falta para eles ganharem o status de VIP para o mês seguinte. No primeiro dia de cada mês, se os requisitos tenham sido atendidos, o status será automaticamente adicionado à conta.

Programa mensal

O uberX VIP é um programa mensal, e o cliente só terá acesso até o final do mês corrente. Para chamar um carro, os usuários devem seguir os mesmos passos iniciais que seguiriam para pedir um Uber normalmente.

Como o serviço conecta usuários aos motoristas parceiros com as melhores avaliações da plataforma, pode ser que o tempo de espera seja um pouco maior que em outras opções da Uber. A categoria terá o mesmo valor de tabela do uberX.

Como verificar se o VIP já está ativo:

1. Abra o app da Uber

2. Escolha um destino final

3. Se conseguir ver a opção "uberX VIP", ele está ativo e então é só selecionar esta categoria

adblock ativo