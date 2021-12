TWB suspende embarque de veículos pesados no Ferryboat

Por conta do mar agitado nesta quinta-feira (23), o sistema ferry boat opera com restrições. Por medida de segurança, apenas caminhões utilitários de um eixo podem embarcar a bordo do ferry Maria Bethânia.

De acordo com a TWB, concessionária que administra o sistema marítimo, os demais modelos de caminhões e ônibus estão impedidos de realizar a travessia até o restabelecimento das condições de navegação. Possíveis atrasos no embarque e desembarque também podem ocorrer por este motivo.

As viagens são realizadas de hora em hora e o movimento nos terminais de São Joaquim e Bom Despacho é considerado tranquilo desde o início da manhã.

