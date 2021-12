TWB acusa estado de não cumprir contrato; governo rebate

Na tarde desta quinta-feira, 20, a TWB Bahia, empresa que detinha a concessão para operar o sistema ferryboat, emitiu uma carta aberta sobre o rompimento do contrato que afasta a empresa do comando das operações do transporte marítimo Salvador-Ilha de Itaparica.

Por meio do documento, a concessionária afirma que, desde o início do contrato em 2006, o governo não cumpriu suas obrigações contratuais, como a concessão de reajustes de tarifas. E isso, segundo a TWB, acarretou em prejuízos financeiros à empresa.

As informações mencionadas pela TWB são contestadas pelo secretário estadual da Infraestrutura, Transportes e Comunicações (Seinfra), Otto Alencar. De acordo com ele, ao contrário do que foi divulgado, o contrato foi respeitado e cumprido integralmente pelo governo. "Quem não cumpriu diversas cláusulas foi a TWB; a empresa não investiu os R$26 milhões que eram para ser aplicados ao longo dos 5 anos. Ao todo, foram investidos no serviço somente R$ 24 mil", explica o secretário.

Ainda segundo ele, a empresa deixou de fazer reparos nas embarcações e nos terminais marítimos e rescinde o contrato deixando cerca de R$9 milhões em multas. O sistema ferryboat, no momento, está sob intervenção do estado, sendo administrado pela Agerba.

Nova operadora - Para o lugar da TWB, a empresa Internacional Marítima, confirmada como a nova operadora do sistema durante coletiva de imprensa nesta quinta. Com sede em São Luís do Maranhão, a nova responsável por operar o sistema já atua em estados como Maranhão, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro e São Paulo.

Apesar da decisão sobre a saída da TWB, ainda não existe uma data definida para o início da atuação da Internacional Marítima. Segundo o secretário, a empresa só vai assumir os serviços após a Justiça decretar caducidade do contrato com a empresa atual. A data para isso não foi informada.

Contraria à intervenção - A TWB contesta a medida tomada pelo governo para tentar retomar a concessão, que ainda era válida por meio de contrato. "O estado continua em posição de conflito, tendo recentemente decretado a intervenção na empresa. Nada disso é necessário. Bastaria que o governo manifestasse interesse que os serviços lhe seriam imediatamente devolvidos", afirma a concessionária, ainda por meio de nota.

Otto Alencar, por sua vez, afirma que o governo aceita a devolução: "Ainda não recebemos a carta aberta, mas o governo aceita a devolução sem problemas, esperamos por isso há tempos", afirmou ele, acrescentando que a mudança de empresa foi a melhor opção para os usuários do sistema ferryboat. "Não tinha mais como continuar com uma empresa que negligenciava o serviço", concluiu.

adblock ativo