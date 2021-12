Turistas são roubadas em hotel no Carnaval em Salvador

Duas turistas de Belém, do Pará, foram roubadas dentro de um quarto do Hotel Alah Mar, no Jardim de Alah, em Salvador, por volta de 1h da madrugada de domingo, 2. Maria do Carmo Vale Simões, de 56 anos, e Elida Gonçalves estão hospedadas no hotel desde a última quinta-feira, 27.

Maria do Carmo disse que todo ano passa o Carnaval na capital e fica no mesmo hotel. "O hotel não tomou ainda as providências. Eu e minha colega de quarto tivemos os nossos celulares e R$ 1 mil roubados, por um hóspede do hotel, e a responsabilidade é do estabelecimento", afirma a paraense. A turista salientou que já deu queixa na delegacia do Rio Vermelho e aguarda também uma posição da gerência do Alah Mar.

De acordo com Meire Andrade, gerente do hotel, o homem que entrou no apartamento estava com as mulheres e outras pessoas bebendo no bar da piscina. "As câmeras registraram quando o indivíduo entrou no quarto, mas não identificamos ele como um dos hóspedes, como afirma a turista", disse.

Ainda segundo a gerente, se for confirmado que as duas mulheres e o suspeito estavam bebendo na noite do roubo, a responsabilidade é das duas e não do hotel.

Já Elida contou que não conhece o suspeito e que o rapaz estava próximo à mesa do grupo do qual faziam parte. "A gerência tem imagem, nós pedimos para ver e eles não deixaram. Logo após o roubo, o homem deixou o local. Eu nunca vi um hotel não ter registro dos hóspedes, qualquer pessoa entra aqui", desabafou Elida.

