Turistas são recepcionados no aeroporto de Salvador

Em clima de descontração, um receptivo marcou a chegada de turistas que desembarcaram, na manhã desta quinta-feira, 23, no Aeroporto Internacional de Salvador. Baianas tipicamente trajadas distribuíram fitinhas do Senhor do Bonfim, enquanto um grupo de samba de roda animava os turistas que chegavam, alguns cantando e até arriscando um samba no pé.

Registrando o momento com o celular, o capixaba Marcos Vinícius de Oliveira, advogado, conta que não é a primeira vez que vem para o Carnaval da capital baiana, e que não tinha visto nada igual aqui antes. “Achei uma recepção diferente, muito legal. Lembrou-me a receptividade em outros países, onde somos recebidos com alguma manifestação cultural, bem animado”, aprova.

Lúcia Maria da Silva, 45, e Cleuza de Jesus, 57, davam vida às tradicionais baianas típicas. Cleuza conta que, ao ouvir o som e vê-las no pátio, os turistas já entram sorrindo, alguns um pouco acanhados, mas sem deixar de lançar um olhar curioso. “Muitos pedem fotos, dançam com a gente, é um clima agradável que estou gostando muito de proporcionar”, diz a baiana.

Dando voz ao samba de roda, a cantora Cláudia Costa explica o receptivo como "uma prévia" do que o turista vai encontrar no Carnaval: “Para a gente é uma honra estar aqui apresentando nosso samba de roda, trazendo essa alegria, que é uma introdução ao que eles encontrarão aqui”.

O trabalho feito para atrair e receber os turistas da Bahiatursa, órgão de turismo estadual, não se limita apenas à descontração. O secretário de Turismo da Bahia, José Alves, explica que, além do receptivo no terminal, a pasta está oferecendo em média 200 guias e monitores que falam até dez idiomas. “Além do tratamento diferenciado, também disponibilizamos os guias e monitores responsáveis por dar informações técnicas e precisas para que os passageiros possam ter acesso a qualquer lugar na cidade e em todo o estado”, diz ele.

Estimativa

Com um total de 2.985 voos para o período entre 20 de fevereiro e 6 de março, a estimativa da Bahiatursa é de que 330 mil passageiros desembarquem em Salvador.

Conforme o superintendente de aeroportos, Gustavo Schild, ao longo dos anos, principalmente nessa época de grandes eventos, “acompanhamos uma alta no número de usuários que circulam pelos aeroportos. Nós temos uma visão de que temos que estar preparados para um maior número de passageiros. Sabemos que é importante para a cidade, porque o aeroporto é um bem público que vem gerar recursos para a população”.

*Estagiária sob a supervisão do jornalista Luiz Lasserre

