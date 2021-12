Turistas são presos por lesão corporal, injúria racial e dano em pousada

Dois turistas argentinos foram autuados por lesão corporal, dano ao patrimônio e injúria racial. A prisão aconteceu após uma confusão neste domingo, 19, dentro da pousada Anna Bella, no Pelourinho, em Salvador. A situação também envolveu outros 13 estrangeiros.

De acordo com a Polícia Civil, os turistas teriam quebrado objetos do estabelecimento após serem advertidos por conta do barulho. Os estrangeiros alegam que o conflito aconteceu porque um funcionário da pousada teria assediado sexualmente uma hóspede do grupo deles, o que é negado pelo estabelecimento.

Policiais militares estiveram no local, mas encontraram o funcionário com diversas lesões e os objetos da pousada quebrados. Os turistas também agrediram verbalmente os PMs com palavras racistas, segundo a PM.

Diante do cenário, o grupo foi encaminhado para a Delegacia de Proteção ao Turista, onde o fato foi registrado.

Além dos argentinos presos, as outras 13 pessoas do grupo assinaram um Termo Circunstanciado de Ocorrência por dano ao patrimônio. Um deles também assinou o documento por conta de um ato obsceno.

Os estrangeiros detidos foram encaminhados para um audiência de custódia nesta segunda, 20.

