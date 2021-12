Turistas reclamam da falta de táxis no aeroporto e na arena

Cerca de sete mil táxis foram disponibilizados para circular na capital baiana durante a Copa do Mundo. No entanto, visitantes que desembarcaram em Salvador ontem reclamaram do número reduzido de veículos disponíveis no Aeroporto Luís Eduardo Magalhães.



A visitante portuguesa Alessandra Medeiros, 39, que chegou a Salvador no final da manhã de ontem para assistir ao jogo Alemanha x Portugal, demorou cerca de uma hora para conseguir encontrar um veículo livre.



"Abordei quatro carros e eles disseram que estavam esperando passageiros. Fiquei com medo de perder o horário do jogo", contou.



Além de esperar por 40 minutos para conseguir embarcar em um táxi, a turista espanhola Joanna Vilañez, 29, precisou convencer o motorista a circular com o taxímetro ligado.



"Alguns amigos que moram em Salvador me alertaram que isso poderia acontecer. Em um dos táxis, o motorista queria me cobrar R$ 100 para me levar até a Pituba. Não faço ideia de onde seja esse bairro, mas acredito que o valor estava muito acima do que seria cobrado no taxímetro", disse.



A estudante paulista Vanessa Borges contou que sentiu dificuldades para pegar um táxi na saída da Arena Fonte Nova ao final do primeiro jogo realizado em Salvador, no último dia 13. Por conta disso, instalou no smartphone aplicativos que permitem solicitar uma corrida.



"O número de pessoas era grande e os táxis disponíveis eram poucos. Passei duas horas até conseguir um carro. Agora, nem me aventuro a procurar pelo táxi, já peço pelo aplicativo", contou.



De acordo com informações da assessoria de comunicação da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), 100 agentes do órgão estão atuando na fiscalização de pontos de táxi para coibir ilegalidades, como cobrança abusiva, recusa e escolha de corridas.



Idioma



O empresário porto-riquenho Robert Mendez, 53, não teve problemas para encontrar um veículo, entretanto, teve dificuldades para se comunicar com o taxista.



"Antes da viagem, estudei algumas palavras básicas e, mesmo com o idioma parecido, tive alguns problemas para entender e ser entendido", contou.



Motorista de táxi há mais de dez anos, Antônio Carlos Batista, 52, já fez curso de línguas e disse estar preparado para receber os turistas.



"São oferecidos cursos preparatórios, então, cabe ao profissional agarrar a oportunidade e melhorar os serviços", afirmou.

adblock ativo