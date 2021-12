Turistas lotam bares no bairro do Rio Vermelho

Olhar atento ao jogo e vibração entusiasmada a cada lance. A cena descrita bem que poderia ser de um estádio, entretanto, era protagonizada por cerca de 200 turistas que assistiam na quinta-feira, 19, a partida Inglaterra x Uruguai, no largo de Santana, no Rio Vermelho. E assim tem sido desde que a Copa começou.



A compra de produtos como vodca, cerveja e carne bovina quase triplicou para atender à demanda. No bar Vermelho Budega, dez funcionários foram contratados para dar conta do atendimento aos clientes.



No vizinho Meia 8, além de contratar novos funcionários, o proprietário Mário Constantino, 58 anos, também prorrogou o horário de funcionamento.



"Antes, abríamos às 16h e fechávamos por volta das 4h. Agora, começamos às 13h e ficamos até as 6h. Mas, se houver clientes, esticamos um pouco mais". O bar ainda ganhou piso novo, bandeirolas, telão e novos televisores para ficar mais atrativo.



Gerente do Vermelho Budega, Reginaldo Dias, 38, diz que o estabelecimento também investiu em novos televisores e em decoração esportiva para atrair estrangeiros.



O esforço para agradar gerou retorno. O suíço Aldo Schnaider, 59, elogiou o atendimento e o ambiente. "O lugar é fantástico, o serviço é bom e as pessoas são muito amigáveis", disse.



Aldo - que pretende acompanhar o jogo Suíça x França, hoje, na Arena - só reprovou a musicalidade da região: "é muito ruidosa e agitada".

O francês Marc Ollivier, 46, também aprovou o atendimento, mas achou que o bairro deveria dispor de uma maior quantidade de estabelecimentos abertos.



Comes e bebes



Quando o assunto é bebida, a caipirinha é preferência. O garçom José Azevedo, 48, conta que este é o item mais pedido entre os estrangeiros. "É muito boa. Tem sabor leve e agradável", opinou o americano Daniel Whitaker, 26.



O dono do Meia 8 diz que também vende muita picanha, moqueca, frango e queijo, e revela o segredo do churrasco: "Os brasileiros comem picanha tão bem passada ao ponto de ficar ressecada. Como sou italiano, preparo a carne suculenta, e os turistas gostam", disse.



Conforme Reginaldo Dias, clientes do bar que gerencia estão experimentando muito a moqueca de polvo. "Hoje (ontem), um alemão elogiou o prato", afirmou.

