Os dois turistas feridos durante assalto a um hostel no Pelourinho tiveram alta do Hospital Geral do Estado (HGE) nesta terça-feira, 8. Segundo informações da instituição, um deles saiu ainda pela manhã e o outro, por volta das 12h.

Ambos, um português e um norte-americano, não tiveram identidade revelada. Eles foram encaminhados ao HGE depois de um ser baleado e outro esfaqueado durante ação no Açaí Hostel.

O caso

Um grupo de quatro homens armados invadiu o estabelcimento no início da manhã desta terça. De acordo com o Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), os homens levaram pertences de alguns visitantes e feriram os dois turistas.

Proprietário do hostel fala sobre a ação:

Da Redação Turistas feridos no Pelourinho têm alta

adblock ativo