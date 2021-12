Turistas devem injetar R$ 410 mi em Salvador durante o Ano Novo

Cerca de 410 mil turistas são esperados no feriado de Ano Novo em Salvador, de acordo com balanço apresentado pelo prefeito ACM Neto e seus secretários nesta segunda-feira, 26. "Os números do trade turístico já indicam que essa é a virada com o maior número de turistas na cidade. É bem provável que ultrapassemos 97% de ocupação, número nunca antes alcançado", comemorou o prefeito.

A maioria dos turistas é formada por baianos que moram em outras cidades e vão passar o Ano Novo em Salvador. Também são esperados 150 mil visitantes de outros estados e 60 mil estrangeiros.

A expectativa é que eles injetem R$ 400 milhões na economia soteropolitana. "Essa é a estima de gasto total desses turistas na nossa cidade. Isso é uma previsão em função do que temos de levantamento de (gastos em) outros períodos", prevê o secretário de Cultura e Turismo, Érico Pina Mendonça Júnior.

Para entreter turistas e soteropolitanas, o Ano Novo de Salvador terá cinco dias de festas, sendo que este ano o evento vai começar uma hora mais cedo, às 18 horas. Com isso, o prefeito ressalta a importância da população chegar mais cedo no Comércio, para evitar transtornos no acesso ao espaço.

O transporte público será reforçado e contará com uma frota especial com 1.200 ônibus. O Elevador Lacerda também vai funcionar durante 24 horas (interrompendo apenas 30 minutos antes da queima de fogos) e de forma gratuita.

Quem optar por ir de táxi terá três pontos de paradas: na Praça Municipal, avenida Lafaiete Coutinho (Contorno) e na avenida Estados Unidos, no Comércio.

>> Veja programação dos shows

Dia 28/12 (quarta)

18:00/19:00 – Alavontê

19:30/21:00 – Anitta

21:30/23:00 – Claudia Leitte

23:30/01:00 – Bell

01:30/03:00 – Simone e Simaria

03:30/05:00 – É o Tchan

Dia 29/12 (quinta)

18:00/19:00 – Rafa e Pipo

19:30/21:00 – Baianasystem

21:30/23:00 – Aviões

23:30/01:00 – O Rappa

01:30/03:00 – Timbalada

03:30/05:00 – Lucas Lucco

Dia 30/12 (sexta)

18:00/19:00 – Duas Medidas

19:30/21:00 – Matheus e Kauan

21:30/23:00 – Jorge e Mateus

23:30/01:00 – Ivete Sangalo

01:30/03:00 – Thiaguinho

03:30/05:00 – Alok

Dia 31/12 (sábado)

18:00/19:00 – Amanda Santiago

19:30/21:00 – Wesley Safadão

21:30/23:00 – Natiruts

23:30/01:00 – Saulo

01:30/03:00 – Luan Santana

03:30/05:00 – Psirico

05:10/06:30 – A confirmar

Dia 01 (domingo)

15:00 às 15:50 – Concurso

16:10 às 17:10 – Olodum

18:00 às 20:30 – Daniela Mercury

21:00 às 22:00 – Avenida Se7e

