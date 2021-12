Turistas contam com guia bilíngue no Centro Histórico

Um guia turístico, denominado 'Walk Tour Histórico', começou a ser oferecido gratuitamente pela Secretaria do Turismo (Setur) nesta terça-feira, 17 no Centro Histórico de Salvador.

Os turistas brasileiros e estrangeiros, bem como os baianos que queiram conhecer um pouco mais sobre a história, a arquitetura colonial e as expressões culturais da Bahia, podem acompanhar o 'Walk Tour Histórico' orientados por guia bilíngue.

Os interessados em acompanhar o passeio, que acontece diariamente, devem se dirigir ao posto do Serviço de Atendimento ao Turista (SAT), do Terreiro de Jesus, pouco antes das 10h. O SAT é o ponto de partida para o roteiro que inclui o Largo do Pelourinho, Igreja de São Francisco, Catedral Praça Sé, Terreiro de Jesus e Elevador Lacerda.

"Os visitantes demonstram grande interesse pelo acervo arquitetônico e paisagístico da capital baiana, que merece destaque pelo excepcional valor cultural e extensão. [São] cerca de três mil edifícios construídos nos séculos 18, 19 e 20", afirmou o subsecretário estadual do Turismo, Benedito Braga.

O Centro Histórico de Salvador, que tem como ícone o Pelourinho, foi reconhecido como Patrimônio Mundial pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) em 1985.

