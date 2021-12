Turistas circulam no aeroporto de Salvador com máscaras contra o coronavírus

O aumento contínuo de casos do novo coronavírus em várias partes do mundo e a confirmação de casos no Brasil acendeu o alerta entre passageiros do Salvador Bahia Airport, que circulam utilizando máscaras como medida de proteção contra o vírus.

Para quem trabalha diariamente com pessoas vindas dos mais diversos lugares, como Willian Fraga, 31 anos, recepcionista de agência de turismo, a máscara se tornou um acessório de trabalho. "Eu trabalho aqui no desembarque, recepcionando passageiros brasileiros e estrangeiros, então eu decidi tomar essa medida de prevenção", explicou.

Mesmo após a confirmação do primeiro caso em São Paulo, Willian ressaltou que não percebeu um grande movimento no uso de máscaras entre os brasileiros. "Eu percebo mais por parte dos estrangeiros, eles chegam usando. Já entre os brasileiros o movimento não é tão grande", destacou.

De acordo com o último boletim emitido em conjunto pelas secretarias da Saúde do Estado e município, na tarde de sexta-feira, 28, a Bahia tinha cinco casos suspeitos do novo coronavírus (quatro em Salvador), aguardando análise laboratorial. O próximo boletim só será emitido nesta segunda-feira, 2.

Medidas

O Salvador Bahia Airport informou, por meio de nota, que tem atendido às recomendações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) nas medidas adotadas em relação ao vírus, como a oferta de "dispensers de álcool gel, vídeos educativos e materiais informativos".

No entanto, Júlia Guerra, 20, turista de Manaus que veio passar o Carnaval em Salvador, avaliou que deveria haver uma maior mobilização por parte da direção do local. "Aqui no aeroporto eu não vi nada, nenhuma mobilização. Por exemplo, o álcool em gel, eu acredito que deveria ter mais. No banheiro e praça de alimentação é o básico", pontuou.

* Sob a supervisão do jornalista Luiz Lasserre

adblock ativo