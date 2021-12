Turista tem bens recuperados após assalto no Campo Grande

Uma tentativa de roubo a uma turista aconteceu na tarde do domingo,3, próximo a Praça do Campo Grande. Uma equipe do Grupamento de Operações Especiais (GOE), da Guarda Civil Municipal (GCM), foi acionada para prestar atendimento. A turista argentina informou características dos dois homens, que fugiram no sentido a comunidade da Gamboa.

Os guardas foram ao local informado e encontraram os suspeitos, além de conseguirem recuperar todos os pertences da vítima. Durante a abordagem, os agentes acharam uma faca utilizada no assalto.

Os dois homens foram encaminhados para a Delegacia do Turista, no Pelourinho, após serem identificados pela vítima.

