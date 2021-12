Turista tem ataque cardíaco e morre em cruzeiro na Bahia

Uma turista argentina morreu a bordo do navio MSC Poesia que atracou na manhã desta sexta-feira, 1º, no porto de Salvador. O Comando do 2º Distrito Naval informou que Nelida Elena Garcia, 68 anos, faleceu na sexta-feira, 31, às 15h40, de ataque cardíaco, seguido de insuficiência respiratória. As informações foram passadas a Marinha pelo médico do navio.

No momento do falecimento, o navio estava em alto mar, próximo da cidade de Caravelas/BA, durante a travessia entre o Rio de Janeiro e Salvador.

O corpo da passageira foi levado pela Polícia Técnica para o Instituto Médico Legal Nina Rodrigues, a fim de que sejam adotadas as medidas legais cabíveis.

As causas e responsabilidades pelo ocorrido serão determinadas em Inquérito Administrativo instaurado pela Marinha do Brasil.

