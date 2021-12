Turista recebe alta do HGE após ser sequestrado e baleado

O turista suíço Luan Kelmendi - que foi baleado neste sábado, 13, durante um assalto - recebeu alta do Hospital Geral do Estado (HGE) neste domingo, 14. De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado (Sesab), ele foi baleado de raspão no abdômen.

O turista também teve algumas escoriações porque foi empurrado de um carro em movimento pelos bandidos. "Ele reagiu e a arma disparou. Ficou arranhado porque o empurraram para fora do carro", disse um policial civil sob anonimato.

No Boletim de Ocorrência, consta que os ladrões estavam em um Celta prata e roubaram todos os pertences de Luan. A vítima foi abordada por três homens na avenida Oscar Pontes, em Água de Meninos, e levado como refém durante o sequestro relâmpago.

O rapaz foi abandonado na Praça Marechal Deodoro da Fonseca, no Comércio, segundo registro da Polícia Civil do HGE, para onde ele foi levado e medicado.

A polícia ainda não identificou os suspeitos do crime. O caso é investigado pela Delegacia de Turismo, localizado no Pelourinho.

