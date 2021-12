Turista mato-grossense está lúcida e respira sem aparelhos

A turista Joevellyn Aghata Martins, de 18 anos, que foi encontrada no último dia 16, em um matagal no Parque São Cristóvão, com marcas de espancamento, está lúcida é respira sem a ajuda de aparelhos. De acordo com o boletim médico divulgado na tarde dessa terça-feira, 23, a jovem segue na internada na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital do Subúrbio, mas apresenta uma melhora progressiva.

O pai e uma tia de Joevellyn está em Salvador para acompanhar o caso. Eles e o casal que hospedou a jovem já foram ouvidos pela delegada Cristiane Inocêncio Xavier, titular da Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur).

A versão apresentada pela amiga da turista, identificada pela polícia como Jezebel, 21, e o marido, 24, que não teve o nome revelado, foram confirmadas por moradores do bairro onde o casal mora, local que Joevellyn foi vista pela última vez.

Durante o depoimento, Jezebel afirmou que Joevellyn resolveu sair da casa após uma briga. Como demorou a voltar, Jezebel e o marido saíram à procura da jovem e foram informados que ela havia passado por dois bares. No último, conheceu um grupo de pessoas e saiu com eles para uma festa.

Segundo a assessoria de imprensa da Polícia Civil, os investigadores ainda não ouviram a vítima. Eles aguardam a recuperação da jovem para saber com quem ela se relacionou antes de ser encontrada no matagal.

Caso - Joevellyn Aghata foi encontrada desacordada e com com sinais de espancamento na noite da última terça, 16, em um matagal no bairro de Parque São Cristóvão, em Salvador, por policiais da 49ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM).

De acordo com a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), a jovem viajou da cidade de Campo Grande para a capital baiana dia 12 deste mês, com o objetivo de encontrar a amiga Jezebel, que conheceu há cerca de três anos pela internet.

