Turista Irlandês é esfaqueado durante confusão no Rio Vermelho

Um turista irlandês foi atingido com golpes de arma branca por dois irmãos, naturais do Espírito Santo, no bairro do Rio Vermelho, em Salvador, na madrugada deste sábado, 4.

Em nota, a Polícia Militar informou que a confusão aconteceu por volta das 4h10, no Largo de Santana. Ao chegar no local, a guarnição encontrou os dois agressores detidos por populares. Eles apresentavam cortes pelo corpo.

Segundo informações de testemunhas à polícia, os irmãos teriam se desentendido com o turista irlandês, esfaqueado ele e, em seguida, tentaram fugir no táxi. De acordo com a PM, o taxista informou que os dois irmãos tentaram roubar o carro dele, mas foram impedidos por algumas pessoas do local, que acabaram danificando o carro.

Os envolvidos foram levados para o Hospital Geral do Estado (HGE) e o taxista foi levado para a Central de Flagrantes para registro da tentativa de roubo.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil

