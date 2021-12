O turista inglês Oliver Demetriar, 19 anos, foi salvo por uma equipe guarda-vidas do Corpo de Bombeiros na manhã desta quarta-feira, 1º, enquanto se afogava na praia do Porto da Barra. Segundo os bombeiros, ele estava com dificuldades de voltar a praia devido a correnteza.

Os bombeiros perceberam ue o turista estava submergindo enquanto tentava sair da água. Uma dupla de militares com os equipamentos de salvamento aquático (prancha e rescue tube) entraram no mar e conseguiram salvar o inglês.

Oliver gravou um vídeo agradecendo o Corpo de Bombeiros. "Eu amo o Corpo de Bombeiros. Salvaram a minha vida", disse.

Da Redação Turista inglês é salvo após se afogar no Porto da Barra

adblock ativo