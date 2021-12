Turista espanhol morre durante assalto em Itapuã

Um turista espanhol foi morto e outro baleado na noite desta segunda-feira, 13, por volta de 21h, no bairro de Itapuã, em Salvador.

Segundo informações da Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e MIlitar (Stelecom), os dois estavam em um veículo alugado dentro do estacionamento de um bar, na rua Calazans Neto, quando criminosos ainda não identificados deram voz de assalto e roubaram o veículo, efetuando os disparos em seguida.

Hugo Calavia Blanco, de idade não revelada, morreu no local. Já Alberto Uroz Calvo, de 36 anos, foi atingido no tórax e no pé e socorrido para o Hospital Menandro de Faria, em Lauro de Freitas, onde segue internado.

As duas vítimas estavam hospedadas em um hotel da capital baiana. Ainda não há informações sobre a autoria do crime. O caso é investigado pela Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur) e pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

