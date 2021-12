Turista espanhol é encontrado morto em pousada na Barra

Um turista espanhol foi encontrado morto dentro da pousada Papaya Verde, na Barra, nesta quarta-feira, 21. De acordo com a Superintendência de Telecomunicações das Polícias (Stelecom), uma equipe do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) esteve no local, mas constatou a morte de José Pedro da Castlla Pagola, de 53 anos. Os médicos disseram que a morte aparente ser por causais naturais. O corpo do espanhol, que estava em Salvador a passeio, foi encontrado por volta de 6h15.

