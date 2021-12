Turista espancada em São Cristóvão continua em estado grave

A turista do Mato Grosso do Sul, Joevellyn Aghata, de 18 anos, foi transferida na noite desta quarta-feira, 17, para o Hospital do Subúrbio, onde permanece internada na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). A jovem estava no Hospital Menandro de Farias, em Lauro de Freitas, desde terça-feira, após ser achada em um matagal do Parque São Cristóvão, ferida, desmaiada e sem roupas íntimas. O estado de saúde de Joevellyn continua grave, de acordo com informações da assessoria de imprensa do Hospital.

O pai e uma tia da vítima estão em Salvador e foram ouvidos pela Delegada Cristiane Inocêncio Xavier, titular da Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur). A amiga da vítima, de prenome Jezebel, 21 anos, e o marido, de 24 anos, também prestaram depoimento.

Durante o depoimento, Jezebel afirmou que Joevellyn resolveu sair da casa da amiga, onde estava hospedada, após um desentendimento entre as duas. Como demorou a voltar, Jezebel e o marido saíram à procura da jovem e foram informados que ela havia passado por dois bares. No último, conheceu um grupo de pessoas e saiu com eles para uma festa.

De acordo com informações da assessoria de imprensa da Polícia Civil, a Deltur investiga o caso a partir da saída de Joevellyn do segundo bar. A investigação também aguarda a recuperação da jovem para saber com quem ela se relacionou antes de ser encontrada no matagal.

Caso - Joevellyn Aghata foi encontrada desacordada e com com diversos sinais de violência pelo corpo na noite da última terça-feira, 16, em um matagal no bairro de Parque São Cristóvão, em Salvador, por policiais da 49ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM).

De acordo com a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), a jovem viajou da cidade de Campo Grande para a capital baiana na última sexta, 12, com o objetivo de encontrar Jezebel, que conheceu há cerca de três anos pela internet.

