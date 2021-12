Turista é agredido com um coco em tentativa de assalto na Barra

Um turista israelense de 21 anos sofreu um traumatismo craniano após ser golpeado com um coco durante uma tentativa de assalto na praia do Farol da Barra, na madrugada desta sexta-feira, 21.

O turista identificado como Shoam Zilbertein foi atendido em um dos módulos de saúde do Circuito Dodô (Barra/Ondina), e encaminhado para o Hospital Geral do Estado (HGE). Conforme a Secrearia Municipal de Comunicação (Secom), o estado de saúde do folião permanece estável.

De acordo com o órgão, uma mulher abordou o turista, lhe pediu um cigarro e em seguida tentou furtar a sua doleira, com seus pertences. Ele reagiu e um homem que acompanhava a suspeita o atingiu na cabeça com o coco.

O prefeito de Salvador ACM Neto comentou a agressão sofrida pelo turista. "Estamos acompanhando de perto esse caso e entramos em contato com as autoridades diplomáticas. O turista está recebendo toda a assistência do poder público", disse.

A Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur) está apurando o caso e deverá ouvir o turista assim que ele receber alta do HGE.

