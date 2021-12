Turista do Uruguai inova e presenteia Iemanjá com melancia

Flores, perfumes, bijuterias, espelhos... Esses são alguns dos objetos que os devotos de Iemanjá oferecem à orixá durante a tradicional festa no Rio Vermelho, no dia 2 de fevereiro. Este ano, no entanto, um presente inusitado (e ecologicamente correto) chamou a atenção dos demais devotos. Isso porque uma estrangeira resolveu inovar, levando metade de uma melancia como presente para a Rainha das Águas.

>> Devotos lotam o Rio Vermelho para homenagear Iemanjá; acompanhe ao vivo

Andando pelo cortejo com a fruta na cabeça, a mulher, que nasceu no Uruguai, também trazia consigo algumas flores brancas para reverenciar Iemanjá.

adblock ativo