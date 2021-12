Turista desiste de sexo com garoto de programa e é assaltado

Há cinco anos viciado em crack, Edgar Nascimento dos Santos, de 30 anos, resolveu fazer programas sexual para ganhar um 'trocado' e sustentar o vício. Até aí, tudo bem, se ele não roubasse alguns clientes.

Na tarde desta quarta-feira, 3, Edgar foi detido no Nordeste de Amaralina por policiais militares, após roubar o celular de um turista que desistiu de fazer o programa. O aparelho foi recuperado e entregue à vítima.

"Estava sentado na orla [Amaralina], ele passou com outro cara e brincou: "que moreno lindo!". Depois voltou e me chamou para tomar banho de mar, fui sabendo o que iria rolar, não sou besta. No caminho, ele desistiu. Fiquei com raiva, peguei um pedaço de madeira, pedi o celular e saí andando", revelou Edgar, afirmando que usou um pedaço de madeira para simular uma arma.

Conduzido à 28ª Delegacia do Nordeste de Amaralina, ele confessou o crime à delegada Francineide Moura, titular da unidade, e disse que agiu por impulso, pois o turista lhe tinha feito perder tempo. "Estava lá, não procurei. Quando ele [turista] disse que não ia mais, me revoltei", reafirmou.

Suspeito usou pedaço de pau para simular arma

Aprontou em hotel

Durante o depoimento, Edgar foi reconhecido por um investigador como sendo o homem que roubou, nos dias 4 de setembro do ano passado e 25 de janeiro último, um hotel em Amaralina.

Segundo a delegada, ele teria praticado o crime para se vingar de um cliente, que é funcionário do estabelecimento. "Ele foi atender um cliente no hotel. Mesmo sem a identidade, o funcionário liberou sua entrada. Mas na condição de se encontrarem depois. Como o empregado ficou lhe devendo parte do pagamento, ele roubou o dinheiro do caixa e mandou que acertassem com ele".

Edgar foi autuado em flagrante por roubo e responderá inquérito pelas ações no hotel.

