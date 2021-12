Turista colombiano é assaltado na orla de Salvador

Um turista colombiano foi alvo de assalto na madrugada desta segunda-feira, 24, no bairro do Rio Vermelho, em Salvador. A vítima, que não teve o nome revelado, foi abordada por um homem, por volta de 1h, nas imediações do Largo de Santana, segundo a Polícia Militar (PM-BA).

Conforme o órgão, o rapaz teve ferimentos leves por causa de um corte de caco de vidro usado pelo assaltante. O turista foi levado para o HGE e recebeu alta por volta das 3h.

De acordo com a Secretaria de Segurança da Bahia, a vítima foi levada para a Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur), onde registrou apenas o roubo do passaporte.

Violência

Outros casos de agressões e roubos de turistas foram registrados em Salvador neste período de Copa América.

Na quinta-feira passada, 21, uma jornalista chilena teve fratura em um dos pés após um assalto. No último dia 16 (domingo), um outro colombiano foi alvo de criminosos e teve R$ 400 furtados de dentro de uma mala.

