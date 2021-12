Turista carioca baleado perto da sede do Ilê Aiyê tem alta

O turista carioca Diogo dos Santos Caetano, 27 anos, que foi baleado durante um tiroteio em frente à sede do Ilê Aiyê, no Curuzu, recebeu alta no final da manhã desta segunda-feira, 1º.

Já David Ferreira Rocha, 28, que também foi baleado, permanece internado para realização de exames e seu estado de saúde é estavel. Ele foi atingido na mão e perna.

Crime

Diogo e David participavam do ensaio no Ilê quando começou um tiroteio e eles foram atingidos. Segundo informações do delegado titular da 2º Delegacia, na Liberdade, três homens tentavam matar Nadson Alves dos Santos e acabaram baleando também Diogo e David.



Nadson também foi atingido e correu em direção a sede do Ilê para tentar se proteger. Após ferir os três homens, os criminosos fugiram.

De acordo com a polícia, Nadson, que está internado no Hospital Ernesto Simões, foi perseguido por conta de uma rixa antiga. Não há informações do que motivou o desafeto entre ele e os bandidos.

