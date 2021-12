Turista cai de altura de quatro metros na avenida Oceânica

Um turista de Brasília de 23 anos, caiu de uma marquise de aproximadamente quatro metros, na avenida Oceânica, por volta das 4h detse segunda-feira, 28. A vítima, que não teve o nome divulgado, foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levado para o posto médico da avenida Ademar de Barros, onde foi atendido. Não há mais detalhes sobre o estado de saúde dele.

Segundo a corporação, essa é a segunda ocorrência desta natureza durante o carnaval que os bombeiros atendem.

Na noite deste domingo, 26, uma mulher de 56 anos caiu de uma altura de três metros no final do circuito Barra-Ondina, o Dodô, em Salvador, De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima se desequilibrou e despencou de uma balaustrada da praia de Ondina, próximo à Rua Adhemar de Barros.

adblock ativo