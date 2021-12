Turista argentino morre após tentativa de assalto em Itapuã

Um turista argentino morreu na noite desta terça-feira, 19, no Farol de Itapuã. O homem teria sido vítima de latrocínio (roubo seguido de morte), cometida por criminosos. A identidade da vítima ainda não foi revelada.

A Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), informou através de nota que equipes das Delegacias de Proteção ao Turista (Deltur) e da 12ª Territorial de Itapuã (DT/Itapuã) estão investigando o crime. Testemunhas já prestaram depoimentos e os agentes estão realizando buscas para localizar e prender os suspeitos.

O órgão também solicitou que as pessoas que tiverem alguma informação sobre o caso podem fazer denúncias anônimas através do Dique Denúncia, no telefone 3235-0000.

De acordo com a Polícia Militar, os agentes receberam a denúncias através do Centro Integrado de Comunicação (Cicom) por volta das 18h22. Policiais militares se dirigiram ao local e identificaram a vítima, que foi golpeada por arma branca. A esposa do turista, que presenciou o crime, relatou aos agentes que dois suspeitos armados com uma faca, assaltaram e esfaquearam a vítima.

A guarnição da PM isolou a área no momento em que a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realizaram os procedimentos médicos e constataram o óbito. A remoção do corpo ocorreu sob ação do Departamento de Polícia Técnica (DPT). A PM chegou a realizar ronda em busca dos suspeitos, porém os mesmos não foram localizados.

A investigação do crime está sob autoria da Polícia Civil.

