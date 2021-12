Turista adolescente morre após ser atingida por bala perdida

Lorena Santana Gonçalves, de 15 anos, morreu na noite desta terça-feira, 15, depois de ser atingida por uma bala perdida na Barroquinha, em Salvador. O crime aconteceu por volta de 12 horas e a jovem foi levada para o Hospital Geral do Estado (HGE), na Avenida Vasco da Gama, mas não resistiu aos ferimentos.

Edivaldo Paraguaçu, conhecido como "Parma", 18, apontado como responsável pelo disparo de arma de fogo que atingiu a adolescente, foi preso, na tarde desta terça, por investigadores do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e da Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur).

De acordo com informações da Polícia Civil, a garota, que reside na cidade de Paramirim (distante a 661 quilômetros da capital baiana) e visitava Salvador, passava nas imediações do Beco do Amor, na companhia do namorado, dos pais dele e de uma criança de 10 anos, quando foi baleada.

Conforme os investigadores, "Parma" efetuou vários disparos contra Jailson Roque Evangelista dos Santos, o "Nego Jau", 42, de quem pretendia se vingar por ter desferido, no dia anterior, duas facadas na mãe dele. No entanto, também acabou atingido a adolescente, que foi baleada na cabeça. "Nego Jau" levou dois tiros no braço.

Conforme a polícia, "Parma" e "Nego Jau" já tem passagem pela polícia. Os dois chegaram a travar uma luta corporal. Depois de uma ronda realizada em toda a localidade da Barroquinha, os investigadores encontraram "Parma" escondido em um casarão abandonado da região.

