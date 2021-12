Tumulto na vacinação de jovens entre 10 e 14 anos contra meningite C

Atrasos de até 1h30 no início da vacinação contra a meningite C para adolescentes entre 10 e 14 anos causaram tumulto em diversos postos de saúde em Salvador durante o domingo. A Polícia Militar precisou ser acionada, mas teve dificuldade para conter a insatisfação de pais e mães com a demora e falta de organização das filas. A chefe de imunização da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Ana Rita Vasconcelos, reconheceu problemas em alguns locais, mas disse que as equipes estavam trabalhando para garantir reposições rápidas, pedindo compreensão da população.





No Centro de Saúde Conceição Imbassahy (Pau Miúdo), um segurança ficou ferido no tumulto. No Centro Social Urbano (CSU) de Pernambués, a situação foi bem pior. A polícia bloqueou a entrada principal do centro para controlar os mais exaltados. No empurra-empura, uma porta de vidro acabou sendo quebrada.



No 5º Centro de Saúde, na Avenida Centenário, a multidão à espera de vacina foi estimada em mais de cinco mil pessoas. Quando as doses começaram a chegar, às 10h30, alguns pais já abandonavam o local com os filhos.



O período de vacinação estava previsto para começar no sábado, 29, mas foi adiado devido ao atraso na entrega dos lotes. A campanha com jovens de 15 a 19 anos, que também aconteceria neste fim de semana, foi adiada para os dias 12 e 13 de junho. Ainda não há previsão de quando serão vacinados o público com idade entre 20 e 24 anos.



No total são 49 pontos de vacinação (clique aqui para ver os locais, em pdf). O objetivo da Secretaria de Saúde do Estado (Sesab) é imunizar cerca de 240 mil pessoas até segunda, 31, às 17 horas.



*Com informações dos repórteres Donaldson Gomes e Hieros Vasconcelos

