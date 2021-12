Tumulto na Estação de Trem da Calçada deixa oito feridos

Oito pessoas ficaram feridas, no início da tarde desta terça-feira, 2, em tumulto durante a explosão de fusíveis de alta tensão na parte externa da Estação de Trem da Calçada, na Cidade Baixa, em Salvador.

Por meio de nota, a Companhia de Transportes da Bahia (CTB/Sedur) informou que o estrondo ocorreu cerca de 100 metros do terminal de trens, que faz o trajeto até o subúrbio ferroviário.

Segundo o órgão, houve um pequeno tumulto entre os passageiros, ocasionando escoriações leves em oito deles. As vítimas foram socorridas e levadas pela CTB para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro de San Martins.

De acordo com informações da Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), o incidente ocorreu por volta das 12h35. As causas do curto-circuito serão investigadas.

adblock ativo