Tumulto marca ato de frentistas no Caminho das Árvores

Uma confusão envolvendo Daniel Santos, que é representante do Sindicato do Comércio de Combustíveis da Bahia (Sindicombustíveis-BA), e representantes do Sindicato dos Frentistas (Sinposba) marcou a manifestação feita pela categoria no posto de combustível de bandeira Shell, na avenida Tancredo Neves, no bairro do Caminho da Árvores, em Salvador, na manhã desta terça-feira, 11. Os frentistas entraram em greve por tempo indeterminado desde esta segunda-feira, 10.



Segundo o dirigente da Central Única dos Trabalhadores (CUT), Lázaro Ribeiro, Daniel teria chegado ao posto acompanhado de seguranças armados e obrigado os funcionários a trabalharem.



"O tumulto ocorreu por truculência do patronato. Nós estávamos com o movimento ordenado, quando de repente Daniel chegou acompanhado de seguranças que estavam armados e quis nos obrigar a trabalhar, além de tentar inviabilizar a presença do sindicato", disse Ribeiro.



O diretor do Sinposba, Jean Petreiro, também reclamou da atitude do representante do Sindicombustíveis. "Nossa greve é legítima e não aceitamos ação truculenta do sindicato".



Já Daniel Santos contou que a confusão foi forçada pelos grevistas. "Um cliente chegou e eu apenas perguntei se ele queria abastecer. Em seguida os grevistas iniciaram o tumulto", disse ele, que não quis mais contar detalhes sobre a discussão.



O presidente do Sindicombustíveis, José Augusto Costa, nega que Daniel estava armado ou que tenha tentado forçar os frentistas a trabalharem. "Daniel não anda armado, em hipótese nenhuma a gente admitiria uma situação dessa. Além disso, ele não é chefe dos frentistas, então não pode exigir que trabalhem. Quem tem esse poder é o empresário e, assim mesmo, não pode obrigar ninguém", explicou o representante do patronato.

Depois da discussão, os funcionários retomaram o serviço no posto que está funcionando durante o dia.



Greve



Os frentistas deflagaram greve por tempo indeterminado, nesta segunda-feira, 10. A categoria parou 60% do efetivo nos postos de combustivíveis em Salvador, Camaçari, Lauro de Freitas, Simões Filho e Feira de Santana.



De acordo com o presidente do Sinposba, Antônio José dos Santos, os trabalhadores estão há quatro meses em negociação com o patronato, mas sem chegar a um acordo. "Existe uma cláusula que diz que o empresário que descumprir a convenção [do sindicato da categoria] paga multa no valor de um piso salarial por infração. Eles querem tirar essa cláusula e não vamos legalizar a ilegalidade, tirando o direito do trabalhador", completou.

