Tumulto marca apresentação de acusado de matar afilhado

A apresentação de Rafael Pinheiro, 28 anos - acusado de ocultar o cadáver do menino Marcos Vinícius Carvalho dos Santos - na sede da Polícia Civil, na Piedade, foi marcada por tumulto na manhã desta quinta-feira, 20.

Um grupo de pessoas gritou e tentou agredir o homem, que confessou nesta quarta, 19, ter matado e enterrado o afilhado em Itapuã. A cena se repetiu mais cedo, quando Rafael deixou a 12ª Delegacia de Itapuã. Lá, moradores também tentaram agredir o acusado.

A confissão sobre o crime foi feita quando o acusado levou os policiais até o local onde enterrou o corpo do garoto - um terreno localizado atrás da 15º Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM).

Em depoimento, Rafael afirmou que a criança, de 2 anos, que possuía intolerância a lactose, morreu após consumir leite. Ele disse, segundo os policiais, que, "desesperado" com a morte, teria colocado o corpo em uma caixa térmica (cooler).

Depois disso, foi à feira de Itapuã, próximo à casa da mãe do garoto, onde inventou a história do desaparecimento, que sustentava desde a última sexta.

O cadáver de Marcos Vinícius foi encontrado coberto por um lençol, em estado avançado de decomposição, segundo o delegado Alex Gabriel, da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que acompanha o caso.

A equipe de A TARDE esteve no local e acompanhou a perícia do Departamento de Polícia Técnica. Segundo a médica que participou da operação, não havia sinais de violência no corpo.

