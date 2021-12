Tubulações rompem e afetam trânsito no Ogunjá e Brotas

Duas tubulações romperam no Vale do Ogunjá e em Brotas na manhã desta segunda-feira, 21, afetando o trânsito nestas localidades. A situação é mais complicada no final do Ogunjá, sentido Bonocô, próximo ao Bompreço.

A via ficou alagada, mas o fornecimento foi desligado e o fluxo de veículos liberado. Apesar disso, o tráfego está lento na região, de acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador).

A outra tubulação que rompeu fica na rua Waldemar Falcão, em Brotas. A via também está alagada nas imediações do Lacen, afetando o trânsito.

De acordo com a Embasa, os vazamentos já foram controlados. Técnicos da empresa fazem a manutenção emergencial nas duas regiões. Por conta do serviço, o fornecimento de água será interrompido em parte de Brotas e da avenida Bonocô.

