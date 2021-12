Tubulação rompe e vazamento afeta trânsito na Tancredo Neves

Uma tubulação rompeu na avenida Tancredo Neves na manhã desta segunda-feira, 28, causando transtornos para quem passa pela região.

O vazamento atingiu três faixas da via, na altura do shopping Sumaré, de acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador).

Agentes do órgão estão no local monitorando o tráfego. O vazamento foi controlado e funcionários da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) fazem o reparo na tubulação. A previsão da Embasa é que o serviço seja finalizado até o final desta manhã.

