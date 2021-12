Tubulação rompe e provoca vazamento em viaduto de Brotas

Uma tubulação rompeu provocando um vazamento em cima do viaduto de Brotas. De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), a água está escoando para o Vale do Ogunjá, via que fica embaixo do viaduto, criando uma cachoeira no local.

De acordo com moradores, o vazamento começou na noite desta terça-feira, 25. Contudo, o fluxo de água ainda não foi interrompido. Funcionários da Embasa chegaram no local por volta de 8 horas para reparar o problema.

Água escorre para via debaixo do viaduto (Foto: Divulgação | Twitter | Transalvador)

