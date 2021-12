Tubulação rompe e água invade vias em Ondina

Uma tubulação rompeu no bairro de Ondina nesta segunda-feira, 2, causando deslizamento de terra no Morro do Gato. A água que desce do barranco se mistura ao barro formando uma lama, que atinge parte da avenida Oceânica e que já chegou até o mar de Ondina.



A lama desceu a ladeira do Morro do Gato e chegou até a via principal, ocupando as vias nos dois sentidos da avenida nas imediações do Clube Espanhol. De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), a situação causa retenção no tráfego na região.



Sem ser contida, a lama também chegou até o mar, deixando um rastro de sujeira na praia.

A Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) já controlou o vazamento da tubulação. A lama na pista precisou ser retirada por uma restroescavadeira.

Na manhã desta segunda-feira, 2, o secretário de Infraestrutura e Defesa Civil, Paulo Fontana, vistoriou o Morro do Ipiranga, local próximo ao Morro do Gato, onde a tubulação rompeu, informando em nota que o "vazamento ocorreu numa tubulação de água de 100 milímetros que fica sob uma residência, levando grande volume de material para a pista", diz um trecho do comunicado.

"Houve rompimento no jardim deste imóvel com grande fuga de material. A Defesa Civil (Codesal) já foi acionada para apresentar laudo técnico da casa, bem como a Secretaria de Manutenção (Seman) para remoção de uma árvore que oferece risco de tombamento", acrescenta.

O secretário informou que o vazamento já foi resolvido e que a Embasa foi notificada para estabilizar a encosta, repor os custos do que foi perdido para o proprietário e realizar uma nova rede de fornecimento de água, subindo o Morro do Ipiranga, sem oferecer riscos para as habitações do local.

