Tubulação rompe e água atinge pista no Caminho das Árvores

Uma tubulação rompeu no bairro Caminho das Árvores, em Salvador, na manhã desta segunda-feira, 29. O problema acontece em uma calçada da região, ao lado da drogaria Pague Menos. Por conta do rompimento, a água invade a pista no local, mas não afeta o trânsito.

A Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) informou ao Portal A TARDE que irá investigar o que provocou o rompimento. Uma equipe de funcionários também será enviada para realizar o reparo.

Até o momento, não há informações de quando começou o problema nem se o fornecimento de água no bairro foi afetado.

Uma publicação compartilhada por Jornal A TARDE (@jornalatarde) em 29 de Jan, 2018 às 3:53 PST

adblock ativo