Tubulação quebrada deixa Imbuí sem água

O fornecimento de água do bairro do Imbuí está comprometido nesta quarta-feira, 12. De acordo com a Embasa, o abastecimento foi interrompido na noite desta terça, 11, por volta de 20 horas, após uma tubulação da região ter sido danificada durante uma obra do Complexo Viário do Imbuí.

Técnicos da Embasa tentam reparar o problema. A previsão é que o serviço seja concluído ainda nesta manhã e o fornecimento retomado no decorrer da tarde.

Recôncavo

O abastecimento também está comprometido em Candeias, Madre de Deus, São Francisco do Conde, Ilha de Maré e as ilhas de Bom Jesus dos Passos, dos Frades e de Maria Guarda, por conta de uma obra de manutenção na adutora da região. O serviço foi finalizado na noite desta terça, mas o fornecimento é retomado gradativamente. A previsão da Embasa é que a situação fique completamente regularizada até sexta, 14.

adblock ativo