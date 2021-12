Um tubarão foi visto saltando na praia de Pedra do Sal, em Itapuã, em Salvador, nesta quarta-feira, 15. O registro do momento foi feito por volta das 16h, enquanto algumas pessoas surfavam no local.

O tubarão de grande porte levantou entre os surfistas uma suspeita da presença de mais animais no local. De acordo com o estudante que gravou o momento exato em que o tubarão salta da água, ninguém percebeu a presença do tubarão.

Da Redação

Tubarão é visto saltando próximo a surfistas em Itapuã

adblock ativo