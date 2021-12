TST julga dissídio da greve dos Correios

O dissídio da greve dos trabalhadores dos Correios será julgado nesta terça-feira, 8, no Tribunal Superior do Trabalho (TST), às 14h30, em Brasília. O julgamento será transmitido ao vivo no Blog das Negociações Trabalhistas dos Correios.

De acordo com a presidente do sindicato da categoria, Simone Lopes, não houve avanço com o patronato. Eles pedem reajuste de 8% extensivo a todos os benefícios, além de aumento linear de R$ 100. Já a empresa aceita o percentual de aumento, mas incidindo apenas no salário. Os benefícios teriam reajuste de 6,27%.

Os grevistas alegam que 60% dos trabalhadores estão parados na Bahia, já que o TST determinou a manutenção de 40% dos funcionários trabalhando. Já os Correios dizem que 87% dos servidores mantêm as atividades, inclusive realizaram um mutirão neste final de semana, entregando mais de 532 mil cartas no estado.

Os carteiros estão em greve desde o último dia 18.

