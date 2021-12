TSE registra mais de 75% de eleitores biometrizados em Salvador

O prazo para a realização do recadastramento biométrico encerrou nesta quarta-feira, 31, e, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 1.539.814 eleitores de Salvador (dos 2.034.329 aptos para votar) conseguiram realizar a biometria. Isso corresponde a 75,69% da população.

Outras 494.515 não fizeram o procedimento e tiveram o título cancelado. Na Bahia, o total de biometrizados ultrapassa os 3,6 milhões.

De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE), o cidadão com o título cancelado, por não conseguir fazer o recadastramento, deverá aguardar a publicação dos procedimentos para a regularização do documento. A data será decidida após reunião da corte eleitoral. A previsão é que seja divulgada até o final de fevereiro.

O órgão ainda informou que o período previsto para início da regularização é início de março. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a regularização inclui também fazer a biometria até o dia 9 de maio, informação que ainda não é confirmada pelo TRE-BA. O tribunal regional diz que a decisão sobre a biometria, após cancelamento do título, só será feita depois da reunião da corte.

Com o título cancelado, o eleitor será impedido de votar nas eleições 2018, ficará impossibilitado de obter passaporte, tomar posse em concurso público e receber auxílios do governo, como o Bolsa Família.

*Sob supervisão do editor Juracy dos Anjos

