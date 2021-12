TRT volta a suspender expediente até sexta-feira

Foi suspenso até sexta-feira, 13, o expediente no Tribunal Regional do Trabalho - 5ª Região, no Comércio, onde cerca de 200 servidores passaram mal após o prédio passar por dedetização no dia 28 de fevereiro.

Somente nesta terça, 10, cerca de 30 pessoas voltaram a se sentir mal. Os sintomas variavam de inchaço nos olhos, pele avermelhada, secura na garganta e náuseas. Muitas delas foram atendidas pelo serviço médico do órgão e receberam atestados médicos.

Entretanto, na noite desta terça, o TRT publicou um comunicado sobre a sus´pensão do expediente "em razão de que inúmeras pessoas continuaram a apresentar problemas respiratórios e alérgicos, após decorridos 10 dias da conclusão do serviço de dedetização do prédio" (confira abaixo).

A Vigilância Sanitária (Visa) esteve novamente no prédio nesta terça para coletar dados dos atendimentos aos servidores, mas não deu previsão de quando emitirá o laudo conclusivo. As restrições impostas para a reabertura do prédio na segunda-feira, 9, continuam valendo até a Vigilância descobrir o que aconteceu.

De acordo com o TRT, uma equipe do tribunal realizou, no último fim de semana, a lavagem das entradas dos dutos de ar condicionado, a troca dos filtros nas saídas de ar e a limpeza completa do prédio. O Tribunal também está abrindo processo para contratação, em regime de urgência, de empresa para fazer a limpeza robotizada dos dutos e a análise da qualidade do ar.

adblock ativo