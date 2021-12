TRT segue fechado nesta quarta após servidores passarem mal

O Tribunal Regional do Trabalho da Bahia (TRT-BA) suspendeu pelo segundo dia seguido o expediente no prédio do Comércio, após servidores passarem mal nesta terça-feira, 3. Segundo a assessoria do órgão, a suspeita é que seja consequência de uma dedetização feita no fim de semana. O prédio também ficará fechado nesta quarta-feira, 4.

Nesta terça, o serviço foi suspenso no início da tarde. Já na segunda-feira, 2, o atendimento externo não funcionou. Normalmente começa às 8h.

Ainda de acordo com a assessoria, o homem que passou mal, na segunda, sofre de problema respiratório e, sendo assim, não é possível afirmar que o caso foi devido à dedetização.

O TRT-BA solicitou que a empresa contratada para fazer o serviço preste esclarecimentos sobre o ocorrido. Além disso, o órgão aguarda um laudo técnico da Vigilância Sanitária para saber o que de fato aconteceu. O tribunal informou ainda que a dedetização é feita anualmente e nunca houve registro de problemas.

