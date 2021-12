TRT rejeita proposta de compra e Hospital Espanhol vai a leilão

Em decisão unânime, a proposta de compra do Hospital Espanhol ofertada pelo Instituto de Gestão e Humanização (IGH) foi rejeitada pelo Tribunal Regional do Trabalho da Bahia (TRT5-BA). O hospital agora vai a leilão. A data do evento ainda não foi divulgada.

Segundo o TRT, entre os motivos que levaram à rejeição da proposta estão valor oferecido, quantidade de parcelas sugeridas e o fato do IGH não priorizar, na proposta, o pagamento dos credores trabalhistas. O IGH ofertou R$ 123 milhões, com entrada de R$ 53 milhões e o restante parcelado em 240 meses, além de R$ 70 milhões referentes ao pagamento de créditos trabalhistas parcelado em 77 meses.

De acordo com a autarquia, os juízes do Juízo de Conciliação de Segunda Instância e da Coordenadoria de Execução e Expropriação, ambos ligados ao TRT, determinaram a continuação dos atos de expropriação (ato de retirar de alguém a propriedade ou posse seja por conveniência ou necessidade pública).

Ainda conforme o TRT, o leilão tem vistas a resolver o passivo trabalhista da Real Sociedade Espanhola de Beneficência, associação não governamental que era responsável pela unidade hospitalar.

Falência

Na última terça-feira, 26, o Espanhol teve reconhecido o seu estado de insolvência, que diz respeito a uma declaração de falência. O reconhecimento foi feito pela juíza Lizianni de Cerqueira Monteiro, da 8ª Vara Cível e Comercial.

