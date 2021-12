TRT rejeita pedido da Caixa e Hospital Espanhol poderá ser leiloado

O pedido da Caixa Econômica Federal (CEF) para saber se tem direito ao prédio do Centro Médico Manuel Antas Fragas, anexo ao Hospital Espanhol, no bairro da Barra, em Salvador, foi rejeitado outra vez pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (TRT).

Conforme o coordenador de Execução e Expropriação do TRT, Rogério Fagundes, o documento apresentado pela CEF foi analisado nesta terça-feira, 22.

O banco argumenta que tem uma parte do imóvel como garantia de um empréstimo feito. Sendo assim, a CEF entrou com recurso para que o imóvel fosse excluído do processo de leilão.

Procurada pela equipe de reportagem do A TARDE, a assessoria do banco informou que não se pronunciará por se tratar de um assunto referente a "segredo de justiça".

Segundo informado por Fagundes, a CEF ainda pode recorrer da decisão do TRT.

Leilão

O leilão do hospital já foi suspenso duas vezes. O primeiro estava previsto para 5 de junho deste ano, mas por decisão do Tribunal Superior do Trabalho (TST) foi cancelado. Já a segunda suspensão ocorreu no dia 25 de junho, para o leilão que aconteceria no dia 28 do mesmo mês. Até então a nova data para leiloar o hospital não foi informada.

