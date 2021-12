TRT passa por vistoria de SMS e Sesab e não abre nesta sexta

O Tribunal Regional do Trabalho da Bahia (TRT-BA), no Comércio, não vai funcionar nesta sexta-feria, 6, a pedido da Vigilância Sanitária (Visa). O funcionamento da Justiça do Trabalho da 5ª Região foi interrompido após servidores passarem mal na segunda, 2, e terça, 3, depois que uma dedetização foi feita no local, no sábado 28. Nesta sexta, uma vistoria conjunta da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e da Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab) será realizada no local.

De acordo com o TRT, as cerca de 585 audiências marcadas para a sexta serão canceladas e remarcadas, sendo todos os interessados avisados da nova data. O prédio possui 39 varas e cada uma realiza, por dia, média de 15 sessões.

O TRT informou que cerca de seis mil pessoas, entre magistrados, servidores, advogados e terceirizados circulam no Tribunal diariamente.

A Visa enviou uma relatório preliminar do caso, nele, enquanto o caso não é concluído, ela pede que algumas medidas sejam tomadas, como garantir a higienização imediata de todas as dependências do prédio, bem como a ventilação do local e realizar higienização imediata do sistema de ar condicionado.

Solicita também para fazer a análise da qualidade do ar no edifício nos parâmetros físicos, químicos e biológicos e enviar laudo para a Secretaria Municipal de Saúde, evitar exposição dos trabalhadores que já apresentaram sintomas e ou com histórico de hipersensibilidade, na atividade de limpeza, além de disponibilizar as fichas de atendimento de todos os trabalhadores (servidores e terceirizados) que foram acometidos e atendidos no Serviço Médico.

adblock ativo