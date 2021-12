TRT multa lojas que abriram em shoppings nesta sexta-feira

Uma liminar movida pelo Sindicado dos Comerciários de Salvador pedindo o fechamento das lojas do Salvador Shopping e Salvador Norte Shopping nesta Sexta-Feira da Paixão foi negada pela juíza do Trabalho Manoela Hermes de Lima. No entanto, segundo informações do presidente do Sindicato, Jaelson Dourado, todas as lojas abertas pagarão uma multa de R$ 10 mil por abrirem sem assinar um acordo com os funcionários, que ainda receberão em dobro pelo dia trabalhado.

De acordo com Jaelson, a decisão da juíza de não obrigar o fechamento dos shoppings foi tomada por uma questão de segurança dos clientes, já que o anúncio de fechamento poderia causar um tumulto dentro do centro comercial. O Salvador Shopping e o Salvador Norte Shopping abriram as portas nesta sexta-feira às 12h.

Logo após a abertura do Shopping Salvador, um grupo de funcionários realizou uma manifestação pelos corredores do centro comercial. Os funcionários fizeram panelaço e chamavam os colegas de trabalho para seguirem em passeata dentro do shopping. Segundo informações dos manifestantes, a direção do estabelecimento multou as lojas que não abriram no horário previsto. Por conta disso, mesmo com o protesto, as lojas acabaram abrindo e clientes fizeram suas compras normalmente.

Após a passeata, parte dos funcionários se reuniu na praça de alimentação do Salvador Shopping para aguardar o resultado do julgamento de uma liminar que pedia o fechamento das lojas. De acordo com o presidente do Sindicato, Jaelson Dourado, eles tentaram durante toda a semana uma conciliação com os lojistas sobre o funcionamento dos centros comerciais nesta sexta, mas não tiveram resposta.

"Estamos entrando com uma liminar porque não há um acordo assinado para que eles abram hoje", afirmou Jaelson antes do resultado do julgamento da liminar. O Salvador Shopping e Salvador Norte Shopping foram únicos shoppings que abriram as lojas na cidade nesta sexta-feira. No Salvador Norte Shopping, não houve protestos.

O A TARDE entrou em contato com a assessoria do Salvador Shopping, que informou por meio de nota: "O Salvador Shopping e Salvador Norte Shopping esclarecem que mantêm o funcionamento dos empreendimentos até que outra decisão seja tomada".

